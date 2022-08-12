СМИ: Неизвестный открыл стрельбу в столице Черногории. Есть погибшие
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Радио и телевидение Черногории сообщило о стрельбе в исторической столице Черногории Цетине. Предварительно, убиты 7 человек. Официального подтверждения информации пока нет, передает РИА Новости.
Как сообщают черногорские СМИ, неизвестный мужчина открыл огонь рядом со своим домом в историческом центре Цетине.
По неофициальной информации, все началось как семейная ссора.
"Согласно неофициальной информации, 34-летний мужчина убил не менее семи человек, после чего его, предположительно, убила полиция в перестрелке", - передает национальный телеканал.
Некоторые местные СМИ сообщали, что среди пострадавших есть полицейские и дети.
Официальных сообщений от госорганов пока нет.
Оригинал статьи: https://www.nur.kz/world/1983006-smi-neizvestnyy-otkryl-strelbu-v-stolitse-chernogorii-est-pogibshie/