СМИ: Неизвестный открыл стрельбу в столице Черногории. Есть погибшие

Иллюстративное фото: Scott Olson/Getty Images

Радио и телевидение Черногории сообщило о стрельбе в исторической столице Черногории Цетине. Предварительно, убиты 7 человек. Официального подтверждения информации пока нет, передает РИА Новости.

Как сообщают черногорские СМИ, неизвестный мужчина открыл огонь рядом со своим домом в историческом центре Цетине.

По неофициальной информации, все началось как семейная ссора.

"Согласно неофициальной информации, 34-летний мужчина убил не менее семи человек, после чего его, предположительно, убила полиция в перестрелке", - передает национальный телеканал.

Некоторые местные СМИ сообщали, что среди пострадавших есть полицейские и дети.

Официальных сообщений от госорганов пока нет.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/world/1983006-smi-neizvestnyy-otkryl-strelbu-v-stolitse-chernogorii-est-pogibshie/