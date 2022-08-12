Кандидата в премьеры Британии высмеяли за дырку в ботинке, чтобы быть "ближе к народу"

Риши Сунак. Фото: Yui Mok/PA Images/Getty Images

Во время очередного мероприятия в рамках предвыборной кампании кандидат в премьер-министры Великобритании Риши Сунак появился в обуви, на подошве которой виднелась дырка.

Мероприятие с участием оппонента главы МИД Лиз Трасс Сунака состоялось в британском Дарлингтоне. Сунак рассказывал прессе и присутствующим, какие изменения ждут страну, если его изберут премьером.

Фотографы запечатлели при этом дырку внушительных размеров на подошве его обуви. А соответствующий снимок был впоследствии опубликован на различных британских новостных порталах. В частности, публикация со снимком дырявой подошвы Сунака появилась на Mail Online.

Многие из читателей в комментариях под публикацией склонились к мнению, что Сунак пришел в такой обуви специально, чтобы показаться "ближе к простому народу".

"Прости, парень. Мы знаем о твоих хитрых приемах! Говори, делай, выгляди как угодно, но этим никого не обманешь", - пишет один из читателей.

"Из одной крайности - в другую с этой обувью. В следующий раз у него зад будет торчать из брюк... дизайнерских, конечно", - написал другой.

"Все постановочное, как и все его другие рекламные фотографии, на которых он притворяется обычным бедным человеком", - предположил комментатор.

"Уловка с туфлями была запланирована заранее, я уверен!" - говорит другой.

Примечательно, что Сунак также является супругом Акшаты Мурти - дочери индийского миллиардера Нараяны Мурти.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/world/1982948-kandidata-v-premery-britanii-vysmeyali-za-dyrku-v-botinke-chtoby-byt-blizhe-k-narodu/