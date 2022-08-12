Первое судно с украинским зерном покинуло Турцию и направляется в Египет

Сухогруз Razoni. Фото: Burak Akay/Anadolu Agency via Getty Images

Сухогруз Razoni, на борту которого находится украинское зерно, покинуло порт в Турции и направляется в Египет, согласно данным сервиса отслеживания маршрутов MarineTraffic. Это судно первым вышло из порта Украины "в рамках зерновой сделки".

По данным MarineTraffic, на данный момент судно Razoni проплывает недалеко от острова Кипр.

Изначально сухогруз с украинским зерном направлялся в Ливан, сделав остановку в Турции. Однако 8 августа ливанский покупатель отказался от груза из-за задержки на более чем пять месяцев. После чего грузоотправитель начал искать другого покупателя как в Ливане, так и за пределами этой страны.

Ранее стало известно, что к судам с украинским зерном запрещено приближаться военным кораблям и самолетам ближе чем на 18,5 км. При движении судна по морскому гуманитарному коридору оно дополнительно защищено буферной зоной. Однако имеется исключение ­– отрезок пути в территориальных водах Украины.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/world/1982894-pervoe-sudno-s-ukrainskim-zernom-pokinulo-turtsiyu-i-napravlyaetsya-v-egipet/