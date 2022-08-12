Президент Южной Кореи помиловал приговоренного к 2,5 годам наследника Samsung

Ли Джэ Ен. Фото: Chung Sung-Jun/Getty Images

Президент Южной Кореи Юн Сок Ель помиловал вице-президента компании Samsung Ли Джэ Ена, который был приговорен ранее к 2,5 годам тюремного заключения, передает Би-би-си.

Наследник Samsung Ли Джэ Ен был осужден за взяточничество и растрату в 2017 году. Его преступления напрямую связаны с коррупционным скандалом экс-президента Пак Кын Хе, которой пять лет назад объявили импичмент и заключили в тюрьму на 25 лет.

Напомним, в августе 2017 года Ли приговорили к пяти годам заключения. В феврале 2017 приговор был сокращен вдвое, а потом тюремное отбывание и вовсе решили приостановить, после чего Ли вышел на свободу.

Однако в январе прошлого года Высокий суд Сеула вынес решение посадить вице-президента Samsung на два года и шесть месяцев.

Но сейчас стало известно, что действующий президент Южной Кореи Юн Сок Ель решил его помиловать.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/world/1982888-prezident-yuzhnoy-korei-pomiloval-prigovorennogo-k-25-godam-naslednika-samsung/