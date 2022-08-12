Посол Украины в США предложила ввести санкции против всех российских банков

Оксана Маркарова. Кадр из видео: YouTube/IMF

Посол Украины в США Оксана Маркарова призвала администрацию Байдена ввести санкции против всех российских банков. Соответствующий запрос она передала в министерство финансов США, передает Bloomberg.

"Санкции так же важны, как и оружие", - сказала Маркарова.

По ее мнению, российские государственные и частные банки могут финансировать войну Путина против Украины.

"Как только один банк попадает под санкции, какой-то другой частный банк [России] внезапно становится финансистом промышленности или вооруженных сил", - сказала она.

Кроме того, Маркарова добивается, чтобы Соединенные Штаты признали Россию государством-спонсором терроризма. Недавно так поступили в сейме (парламенте) Латвии.

Санкции в отношении крупных российских банков со стороны США и ЕС, а также Японии были введены после войны в Украине.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/world/1982887-posol-ukrainy-v-ssha-predlozhila-vvesti-sanktsii-protiv-vseh-rossiyskih-bankov/