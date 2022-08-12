ООН отреагировала на решение властей Эстонии закрыть границу для россиян

Стефан Дюжаррик. Фото: Lev Radin/Pacific Press/LightRocket via Getty Images

Официальный представитель генерального секретаря ООН Стефан Дюжаррик прокомментировал решение властей Эстонии закрыть границу для граждан России с шенгенскими визами, выданными этой страной, передает РИА Новости.

"У стран есть право проводить свою визовую политику", – заявил он.

Кроме того, Дюжаррик отреагировал на заявление премьера Эстонии Каи Каллас о том, что посещение Европы – это привилегия. По его словам, организация выступает против дискриминации.

Накануне стало известно, что власти Эстонии решили закрыть свои границы для граждан России, которым в прошлом выдавали на своей территории шенгенские визы. Как сообщил министр иностранных дел Эстонии Урмас Рейнсалу, мера вступит в силу через неделю. Он подчеркнул, что мера касается только виз, выданных Эстонией, и не повлияет на визы других стран Шенгенской зоны.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/world/1982868-oon-otreagirovala-na-reshenie-vlastey-estonii-zakryt-granitsu-dlya-rossiyan/