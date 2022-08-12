Bloomberg сообщил, когда Байден официально объявит об участии в выборах 2024 года

Джо Байден. Фото: Drew Angerer/Getty Images

В Bloomberg узнали, когда действующий президент Соединенных Штатов Джо Байден официально объявит о намерении участвовать в выборах президента, которые состоятся в 2024 году.

Союзники и помощники Байдена утверждают, что 46-й президент США полон решимости принять участие в президентской гонке в 2024 году.

"Президент сказал, что планирует снова баллотироваться", - сказала сотрудница Белого дома Анита Данн.

Байден намерен объявить об этом через несколько месяцев после выборов в Конгресс в ноябре 2022 года.

При этом опросы показывают, что некоторые в Демократической партии не приветствуют его кандидатуру. Трое демократов предложили Байдену уступить место более молодому преемнику, а некоторые в партии даже демонстративно отказались его поддержать.

В июле один из его главных оппонентов и предшественник Дональд Трамп заявил, что принял решение об участии в выборах президента США в 2024 году.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/world/1982866-bloomberg-soobschil-kogda-bayden-ofitsialno-obyavit-ob-uchastii-v-vyborah-2024-goda/