Сестра Ким Чен Ына обвинила Южную Корею во вспышке COVID-19 в КНДР

Сестра Ким Чен Ына Ким Е Чжон. Фото: ytn.co.kr

Сестра Ким Чен Ына Ким Е Чжон поклялась "искоренить" правительство Южной Кореи, обвинив их в распространении коронавирусной инфекции через листовки, передает Bloomberg со ссылкой на Центральное телеграфное агентство Кореи (ЦТАК).

Сестра лидера КНДР в очередной раз пригрозила Южной Корее и заявила, что Сеул продолжает запускать на их территорию пропагандистские листовки, которые, по ее мнению, заражены коронавирусом.

"Если враг продолжит делать такие опасные вещи, которые могут занести вирус в нашу страну, мы ответим, уничтожив не только вирус, но и южнокорейские власти", - сказала она.

Также Ким Е Чжон заявила, что у ее брата Ким Чен Ына была "сильная лихорадка" во время вспышки COVID-19 в стране. Но при этом она не рассказала, когда именно он переболел.

Южнокорейские активисты, среди которых есть беженцы из КНДР, действительно регулярно запускают на территорию Северной Кореи пропагандистские листовки на воздушных шарах. Пхеньян утверждает, что Сеул намеренно "распыляет" на них вирус с целью заразить население страны.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/world/1982690-sestra-kim-chen-yna-obvinila-yuzhnuyu-koreyu-vo-vspyshke-covid-19-v-kndr/