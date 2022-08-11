WSJ: Гражданин Ирана готовил покушение на двух экс-чиновников в администрации Трампа

Майк Помпео: Alex Wong/Getty Images

Министерство юстиции США сообщило, что на бывшего советника Трампа по национальной безопасности Джона Болтона готовилось покушение. Другой целью гражданина Ирана, предположительно, был экс-госсекретарь Майк Помпео, передает The Wall Street Journal.

45-летний Шахрам Пурсафи из Тегерана готовил покушение на Болтона. Согласно предоставленной информации, он предлагал наемникам 300 тысяч долларов, а агенты, связанные с Пурсафи, следили за Болтоном.

Экс-госсекретарь США Майк Помпео в тот период был также уведомлен, что являлся "предполагаемой целью" Пурсафи. Хотя последний никоим образом не упоминает имя Помпео.

В Минюсте США предположили, что покушения могли быть ответом на убийство американской стороной командира Корпуса стражей исламской революции Ирана Касема Сулеймани в 2020 году.

Известно, что Болтон покинул администрацию Трампа в сентябре 2019 года из-за разногласий с 45-м президентом США. Помпео проработал до конца президентского срока Трампа.

Ранее Болтон признался, что участвовал в организации госпереворотов в других странах.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/world/1982675-wsj-grazhdanin-irana-gotovil-pokushenie-na-dvuh-eks-chinovnikov-v-administratsii-trampa/