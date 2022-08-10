Байден неоднократно прерывал выступление в Белом доме из-за кашля
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Президент США Джо Байден во время своего выступления на церемонии подписания закона о поддержке производителей полупроводников неоднократно прерывал свою речь из-за кашля, передает Fox News.
Мероприятие проходило в Белом доме на открытом воздухе в присутствии десятков гостей, в том числе представителей СМИ, конгрессменов и бизнесменов.
Во время своего выступления Байден неоднократно кашлял, прерывая речь, за что ему пришлось извиняться перед аудиторией.
"Одни только эти инвестиции создадут 40 тыс. рабочих мест", — сказал Байден, прежде чем снова закашляться. После этого он извинился и выпил воды.
Несмотря на его кашель, после подписания закона гости подходили к президенту США и пожимали ему руку.
Напомним, Джо Байден недавно переболел COVID-19. В воскресенье, 7 августа, он получил отрицательный результат ПЦР-теста.
Оригинал статьи: https://www.nur.kz/world/1982533-bayden-neodnokratno-preryval-vystuplenie-v-belom-dome-iz-za-kashlya/