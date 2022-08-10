Байден неоднократно прерывал выступление в Белом доме из-за кашля

Байден кашляет во время выступления. Кадр из видео: video.foxnews.com

Президент США Джо Байден во время своего выступления на церемонии подписания закона о поддержке производителей полупроводников неоднократно прерывал свою речь из-за кашля, передает Fox News.

Мероприятие проходило в Белом доме на открытом воздухе в присутствии десятков гостей, в том числе представителей СМИ, конгрессменов и бизнесменов.

Во время своего выступления Байден неоднократно кашлял, прерывая речь, за что ему пришлось извиняться перед аудиторией.

"Одни только эти инвестиции создадут 40 тыс. рабочих мест", — сказал Байден, прежде чем снова закашляться. После этого он извинился и выпил воды.

Несмотря на его кашель, после подписания закона гости подходили к президенту США и пожимали ему руку.

Напомним, Джо Байден недавно переболел COVID-19. В воскресенье, 7 августа, он получил отрицательный результат ПЦР-теста.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/world/1982533-bayden-neodnokratno-preryval-vystuplenie-v-belom-dome-iz-za-kashlya/