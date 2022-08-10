Умер бывший руководитель Белорусской ССР Николай Слюньков
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Скончался бывший первый секретарь Центрального комитета Коммунистической партии Беларуси Николай Слюньков. Ему было 93 года. Новость сообщили на сайте белорусской Коммунистической партии.
Слюньков занимал пост первого секретаря ЦК КП Беларуси с 1983 по 1987 год, а должность секретаря - с 1987 по 1990 год.
"Его заслуги были по достоинству отмечены государством: Герой Социалистического Труда, кавалер двух орденов Ленина и двух орденов Трудового Красного Знамени, Государственная премия СССР", - говорится в сообщении.
Советский партийный деятель Николай Слюньков родился 26 апреля 1929 года в Гомельской области в Беларуси. Политическую деятельность начал в 1970-х годах. До этого был директором Минского тракторного завода.
Напомним, в начале мая скончался первый лидер независимой Беларуси Станислав Шушкевич.
Оригинал статьи: https://www.nur.kz/world/1982509-umer-byvshiy-rukovoditel-belorusskoy-ssr-nikolay-slyunkov/