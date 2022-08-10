Умер бывший руководитель Белорусской ССР Николай Слюньков

Николай Слюньков (слева) рядом с Игорем Карпенко и Геннадием Зюгановым в 2014 году в Минске. Фото: Maxim Malinovsky/AFP via Getty Images

Скончался бывший первый секретарь Центрального комитета Коммунистической партии Беларуси Николай Слюньков. Ему было 93 года. Новость сообщили на сайте белорусской Коммунистической партии.

Слюньков занимал пост первого секретаря ЦК КП Беларуси с 1983 по 1987 год, а должность секретаря - с 1987 по 1990 год.

"Его заслуги были по достоинству отмечены государством: Герой Социалистического Труда, кавалер двух орденов Ленина и двух орденов Трудового Красного Знамени, Государственная премия СССР", - говорится в сообщении.

Советский партийный деятель Николай Слюньков родился 26 апреля 1929 года в Гомельской области в Беларуси. Политическую деятельность начал в 1970-х годах. До этого был директором Минского тракторного завода.

Напомним, в начале мая скончался первый лидер независимой Беларуси Станислав Шушкевич.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/world/1982509-umer-byvshiy-rukovoditel-belorusskoy-ssr-nikolay-slyunkov/