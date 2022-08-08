Новую вирусную инфекцию выявили у жителей Китая

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Ученые из Китая и Сингапура обнаружили новый вирус, который получил название "Лэнъя". На сегодняшний день в КНР подтверждено уже 35 случаев заражения данным вирусом.

Как пишет РИА Новости со ссылкой на местные СМИ, новый микроорганизм, который выявила группа ученых, оказался новым видом генипавируса. Статья об этом была опубликована в Медицинском журнале Новой Англии (NEJM).

В итоге новый вирус получил название "Ланъя" (Langya henipavirus, LayV).

Указывается, что уже подтверждено 35 случаев заражения в китайских провинциях Шаньдун и Хэнань.

Симптомы заражения включают в себя лихорадку, усталость, кашель, анорексию, миалгию (боли в мышцах и связках), тошноту и рвоту.

Ученые заявили, что "Ланъя" похож на вирус "Нипах", однако до сих пор случаи заражения не были смертельными или очень серьезными.

Отметим, что "Нипах" – это один из самых опасных вирусов в мире, от которого не существует эффективного лекарства. Летальность составляет от 40 до 75 процентов.

"Поэтому можно сказать, что мы должны проявлять бдительность в отношении этого нового вируса, но не паниковать", – сказал профессор медицины из Национального университета Сингапура Ван Линьфа.

На данный момент не доказано, что "Ланъя" способен передаваться от человека к человеку. Вирус чаще всего выявляется у землероек, антитела к нему есть у коз и собак.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/world/1982263-novuyu-virusnuyu-infektsiyu-vyyavili-u-zhiteley-kitaya/