СМИ: Врачи назвали срок восстановления здоровья Чубайса

Анатолий Чубайс. Фото: Andrey Rudakov/Bloomberg via Getty Images

Реабилитация бывшего спецпредставителя президента России Анатолия Чубайса может занять четыре недели, передает ТАСС со ссылкой на источник, близкий к семье политика.

Сообщается, что Чубайс перенес синдром Гийена-Барре. Он отправился на лечение из Италии в Германию.

"Анатолий Борисович передвигается пока с трудом, но специалисты обещают все восстановить за четыре недели", - сказал источник.

Ранее телеведущая Ксения Собчак со ссылкой на супругу Анатолия Чубайса Авдотью Смирнову сообщила, что его состояние нестабильное, сам экс-спецпредставитель оказался в реанимации.

В конце марта СМИ сообщили, что Чубайс покинул пост спецпредставителя президента России по вопросам устойчивого развития и уехал из России. Позже новость официально подтвердил пресс-секретарь Кремля Дмитрий Песков.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/world/1982199-smi-vrachi-nazvali-srok-vosstanovleniya-zdorovya-chubaysa/