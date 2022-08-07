Мост, построенный 900 лет назад, целиком сгорел в Китае (фото, видео)

Мост. Фото: t.me/rt_russian

Сегодня, 7 августа, стало известно о том, что в одной из китайских провинций целиком сгорел мост, построенный там еще девять веков назад. Очевидцы засняли пожар на видео.

Как пишет Life.ru, мост Пиннань Ваньань находился в провинции Фуцзянь и считался национальной китайской реликвией. Пожар произошел накануне.

Старинная конструкция, которая помогала перейти местную реку, носила звание "самого длинного плетеного деревянного моста в Китае". Постройка была возведена свыше 900 лет назад.

Указывается, что в результате пожара мост Пиннань Ваньань выгорел дотла и рухнул в воду.

На место происшествия прибыли руководители уездного комитета партии и управы, а также пожарные.

К 22:45 по местному времени 6 августа возгорание было ликвидировано. О жертвах и пострадавших в результате возгорания не сообщается.

Информации по причинам происшествия на данные момент также нет.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/world/1982117-most-postroennyy-900-let-nazad-tselikom-sgorel-v-kitae-foto-video/