Более 80 тыс. туристов застряли на острове в Китае из-за ковидного локдауна

Иллюстративное фото: NUR.KZ.Петр Карандашов

Порядка 80 тыс. туристов застряли на острове Хайнань в южном Китае из-за локдауна, введенного властями после местной вспышки коронавируса, передает МИА "Казинформ".

Центральное телевидение Китая (CCTV), ссылаясь на муниципальный штаб по борьбе с коронавирусом в курортном городе Санья провинции Хайнань, сообщило, что остров не могут покинуть порядка 80 тыс. туристов.

Затруднительное положение туристов объясняется тем, что утром 6 августа в городе ввели локдаун из-за коронавируса. В итоге около 32 тыс. человек застряли в отелях.

Местные власти указали, что туристы все же смогут покинуть остров Хайнань после того, как они в течение 7 дней 5 раз сдадут ПЦР-тест и получат отрицательные результаты.

Для всех туристов, проживающих в отелях в период локдауна, ввели 50-процентную скидку.

В местных СМИ отметили, что накануне из-за локдауна в международном аэропорту "Феникс" отменили 333 рейса, что составляет около 80% от максимальной пропускной способности воздушной гавани. В этот же день прекратилась продажа железнодорожных билетов.

При этом подчеркивается, что в минувшем году почти 90% экономики города Санья пришлось на долю туризма. В пиковый сезон (июль-август) прошлого года в городе было зарегистрировано более 2,7 млн въездных туристов.

С 1 августа этого года в Санье выявили более 550 случаев заражения КВИ.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/world/1982102-bolee-80-tys-turistov-zastryali-na-ostrove-v-kitae-iz-za-kovidnogo-lokdauna/