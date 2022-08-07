Байден сдал отрицательный ПЦР-тест на коронавирус

Джо Байден. Фото: instagram.com/joebiden

Президент США Джо Байден сдал новый ПЦР-тест на COVID-19, результат которого по итогу оказался отрицательным. Об этом сообщается на официальном портале Белого дома.

Обновленную информацию о состоянии президента Соединенных Штатов сообщил его лечащий врач Кевин О'Коннор в опубликованном Белым Домом документе.

В отчете медика говорится, что состояние Байдена продолжает улучшаться. Кроме того, подчеркивается, что результат ПЦР-теста на КВИ главы государства утром 6 августа показал отрицательный результат.

Тем не менее, состояние политика отслеживается ежедневно, и ему нужно будет сдать еще один тест, чтобы подтвердить свое выздоровление. До тех пор Джо Байден будет сохранять режим самоизоляции.

Напомним, о заражении лидера США COVID-19 стало известно 21 июля. 25 числа его лечащий врач сообщил об улучшении состояния здоровья главы государства, и 28 июля было объявлено о его выздоровлении и возвращении к работе.

Тем не менее, уже 31 июля Байден снова получил положительный результат ПЦР-теста на КВИ. Ситуация повторилась 2 и 4 августа.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/world/1982084-bayden-sdal-otritsatelnyy-ptsr-test-na-koronavirus/