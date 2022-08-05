Исток Темзы пересох впервые в истории Великобритании

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В Великобритании из-за аномальной жары исток реки Темзы, который находится в графстве Глостершир, пересох и сместился на восемь километров вниз по течению, передает The Guardian.

Директор по научной работе в экологической организации The Rivers Trust Роб Коллинз сообщил, что после затянувшейся засушливой погоды исток Темзы в Глостершире пересох, а слабый поток сейчас едва заметен более чем в восьми километрах вниз по течению.

Он также предупредил, что из-за изменений климата частота и серьезность таких периодов засухи и нехватки воды будут усиливаться.

Как заявило Метеорологическое бюро Великобритании, что жара и сухая погода пока не показывают признаков ослабления.

Еще в июле ряд стран Европы столкнулись с рекордно высокими температурами. Предупреждения о надвигающейся экстремальной жаре выпустили во Франции и Великобритании.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/world/1981897-istok-temzy-peresoh-vpervye-v-istorii-velikobritanii/