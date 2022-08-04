ОДКБ призвала Ереван и Баку воздержаться от применения силы в Нагорном Карабахе

Станислав Зась. Фото: akorda.kz

Генеральный секретарь ОДКБ Станислав Зась заявил, что организация призывает Азербайджан и Армению воздержаться от применения силы в Нагорном Карабахе, передает РИА Новости.

Согласно сообщениям, в результате недавнего инцидента есть один погибший.

"Выражаю глубокие соболезнования родным и близким погибших военнослужащих. Призываем стороны конфликта воздерживаться от применения силы и использовать для преодоления существующих разногласий исключительно дипломатические методы", - сказал Зась.

3 августа на сайте МИД Армении появилось сообщение, в котором утверждается, что азербайджанская сторона нарушила трехстороннее соглашение и в зоне ответственности российских миротворческих сил в Нагорном Карабахе предприняла агрессивные действия.

Баку, в свою очередь, призвал к демилитаризации Карабаха, где размещены военные Армении и миротворческие силы России.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/world/1981747-odkb-prizvala-erevan-i-baku-vozderzhatsya-ot-primeneniya-sily-v-nagornom-karabahe/