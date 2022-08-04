Партия в Швейцарии назвала введение санкций против России нарушением нейтралитета страны

Берн, Швейцария. Иллюстративное фото: pexels.com

Пресс-секретарь Швейцарской народной партии заявила РИА Новости, что введение их страной санкций против России нарушает нейтралитет страны, а также конституцию.

"Введение санкций нарушает нейтралитет страны и, следовательно, ее конституцию. В конституции указано, что Швейцария нейтральна. Мы против санкций", - сказала Андреа Зомер.

Напомним, с начала войны в Украине Швейцария впервые с 1815 года нарушила нейтралитет и ввела ряд санкций в отношении России, а также Беларуси. Кроме того, страна заявила, что поддержит антироссийские санкции ЕС.

Затем впервые в истории Швейцария вошла в состав непостоянных членов Совбеза ООН.

В июле Берн сообщил, что заморозил у себя российские активы на сумму 6,8 млрд долларов. В данные активы вошли также 15 объектов недвижимости россиян.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/world/1981727-partiya-v-shveytsarii-nazvala-vvedenie-sanktsiy-protiv-rossii-narusheniem-neytraliteta-strany/