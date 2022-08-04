Байден поприветствовал решение Сената США по вступлению Финляндии и Швеции в НАТО

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Президент Соединенных Штатов Джо Байден поприветствовал решение американского Сената одобрить резолюцию о ратификации членства Финляндии и Швеции в НАТО. Сообщение опубликовано на сайте Белого дома.

В своем сообщении Байден отметил, что это самый быстрый процесс ратификации в Сенате с 1981 года.

"Сегодня Сенат подавляющим большинством голосов одобрил вступление в НАТО наших близких партнеров - Финляндии и Швеции. Это историческое голосование является важным сигналом устойчивой, двухпартийной приверженности США НАТО и обеспечению готовности нашего Альянса к решению сегодняшних и завтрашних задач", - гласит сообщение.

Стало известно, что Сенат США одобрил резолюцию о ратификации членства Финляндии и Швеции в НАТО. Следующий шаг - подписание президентом Байденом документа о ратификации договора.

Швеция и Финляндия подали заявки на вступление в альянс 18 мая.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/world/1981686-bayden-poprivetstvoval-reshenie-senata-ssha-po-vstupleniyu-finlyandii-i-shvetsii-v-nato/