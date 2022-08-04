Ереван и Баку обвинили друг друга в нарушении режима прекращения огня в Карабахе

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Армения и Азербайджан обвинили друг друга в нарушении режима прекращения огня в Нагорном Карабахе. Есть погибший. Тем временем в Карабахе объявлена частичная мобилизация.

На сайте МИД Армении опубликовано сообщение, что в среду, 3 августа, ВС Азербайджана нарушили трехстороннее соглашение и предприняли агрессию в зоне ответственности российских миротворческих сил в Нагорном Карабахе.

"Несмотря на предпринимаемые армянской стороной шаги по достижению стабильности и мира в регионе, Азербайджан продолжает заранее спланированную политику запугивания населения Нагорного Карабаха, его этнической чистке и ползучей оккупации Нагорного Карабаха", – говорится в заявлении.

Как пишет РБК со ссылкой на Telegram-канал Минобороны Азербайджана, Баку требует демилитаризации территории непризнанного Нагорного Карабаха, где размещены армянские военнослужащие и российские миротворцы.

В ведомстве отметили, что 3 августа военнослужащие Армении "совершили диверсионно-террористический акт" против азербайджанских солдат, что привело к гибели одного военного со стороны Баку. Кроме того, армянские военные пытались захватить сопку в горной цепи на территории Кельбаджарского и Лачинского районов, которые по договору от 10 ноября 2020 года были возвращены в состав Азербайджана.

Отмечается, что в ответ на эти действия Азербайджан провел операцию "Возмездие", во время которой были взяты под контроль несколько "важных господствующих высот". Также были уничтожены позиции "незаконных армянских вооруженных формирований" и нанесен авиаудар по воинской части.

В свою очередь президент непризнанной Нагорно-Карабахской республики подписал указ об объявлении частичной военной мобилизации, сообщила пресс-служба Араика Арутюняна.

В марте в МО России заявили, что военные Азербайджана вошли в зону ответственности российских миротворцев в Карабахе.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/world/1981658-erevan-i-baku-obvinili-drug-druga-v-narushenii-rezhima-prekrascheniya-ognya-v-karabahe/