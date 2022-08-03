Россиянам заблокировали доступ к сдаче TOEFL

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Гражданам России был заблокирован доступ к регистрации на экзамен по английскому языку TOEFL на сайте американской компании ETS. Решение было принято из-за санкций, передает ТАСС.

Утверждается, что если при регистрации в соответствующей графе указать гражданство России, то выходит сообщение "в соответствии с требованием Управления по контролю за иностранными активами Минфина США" компания ETS "не может обработать запрос". А доступ к следующему этапу блокируется.

Если указать гражданство любой другой страны, доступ открывается.

Известно, что весной компания ETS прекратила проведение экзаменов на территории России. Тем временем большая часть учебных заведений Соединенных Штатов при поступлении требует сертификат о сдаче TOEFL или IELTS.

Ранее США снова расширили список санкций против России.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/world/1981547-rossiyanam-zablokirovali-dostup-k-sdache-toefl/