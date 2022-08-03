Китай приостановил экспорт песка на Тайвань

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Власти Китая приняли решение приостановить экспорт песка на Тайвань, передает CGTN. Данное заявление было сделано на фоне визита спикера Палаты представителей Конгресса США.

Как сообщило министерство коммерции Китая, их страна приостанавливает экспорт природного песка на Тайвань со среды, 3 августа.

Во вторник, 2 августа, спикер Палаты представителей США Нэнси Пелоси прибыла в столицу Тайваня Тайбэй с официальным визитом. Это первый визит высокопоставленного американского чиновника на остров за последние десятилетия.

В свою очередь власти КНР заявили, что в ответ на визит Пелоси на Тайвань будут проведены масштабные военные учения. Кроме того, китайская армия приведена в состояние боеготовности. Чуть позже 21 китайский самолет вошел в опознавательную зону ПВО Тайваня.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/world/1981443-kitay-priostanovil-eksport-peska-na-tayvan/