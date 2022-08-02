Самолет Boeing 777 экстренно сел в Токио из-за неисправности двигателя

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В японской столице в аэропорту Ханэда самолет Boeing 777 авиакомпании Japan Airlines (JAL) совершил экстренную посадку, передает РИА Новости со ссылкой на Kyodo News.

Самолет японской авиакомпании Japan Airlines (JAL), совершая рейс из Токио в Наху, вскоре после вылета вернулся и совершил экстренную посадку в аэропорту Ханэда. На борту находилось около 300 человек.

Отмечается, что причиной экстренной посадки стала неисправность левого двигателя, другие детали инцидента не сообщаются. Никто из пассажиров и членов экипажа не пострадал.

Ранее самолет Airbus 320, который следовал из Медельина в Боготу, совершил аварийную посадку в аэропорту Эль-Дорадо из-за отказа одного из двигателей. Самолет был встречен бригадами экстренного реагирования на взлетно-посадочной полосе. Пострадавших нет.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/world/1981334-samolet-boeing-777-ekstrenno-sel-v-tokio-iz-za-neispravnosti-dvigatelya/