Японская иена обновила двухмесячный максимум к доллару США

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Курс японской иены на утренних торгах 2 августа составил 130,5 по отношению к американскому доллару. Таким образом, иена обновила двухмесячный максимум, передает Financial Times.

В предыдущий торговый день этот же показатель составил чуть более 133.

Отмечается, что за последние семь дней курс японской иены по отношению к доллару США вырос примерно на 4,5 процента. Тогда как в середине июля показатель составлял 139.

На следующей неделе, как ожидается, должны выйти данные по инфляции в США. И после этого, как предполагает стратег JPMorgan FX Бенджамин Шатил, внезапный рост иены "может быть обращен вспять".

Напомним, в середине июля японская иена упала до рекордного минимума против доллара впервые с 1998 года.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/world/1981322-yaponskaya-iena-obnovila-dvuhmesyachnyy-maksimum-k-dollaru-ssha/