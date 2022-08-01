Пробки по пути к Иссык-Кулю сняли на видео с высоты птичьего полета

Пробки на трассе, ведущей к Иссык-Кулю. Кадр из видео: t.me/koroche_kg

В Кыргызстане, а именно на автотрассе, ведущей к Иссык-Кулю, запечатлели на видео скопление машин. Проблема – в сложности проезда из-за недавно сошедших в регионе селей.

Видеоролик с высоты птичьего полета показал Telegram-канал "Короче" – действие на нем происходит на трассе вдоль Боомского ущелья. Судя по кадрам, пробки тянутся на километры.

На другом ролике демонстрируются кадры участка той же трассы, но на выезде из города Балыкчи (до 1993 года – Иссык-Куль). Там наблюдается похожая картина.

В какое точно время были сняты видеоролики, не уточняется. Между тем издание 24.kg отмечает, что в Боомском ущелье на месте схода селя движение машин уже частично восстановлено: одна из полос расчищена. Машины по ней пропускают в обоих направлениях.

В издании напомнили, что сегодня в ущелье вновь сошли селевые потоки, из-за чего и образовались такие пробки.

Мы же в свою очередь напомним, что первые новости о заторах появились еще в минувшую субботу, когда и сошли первые сели. Коммунальные службы Кыргызстана работали в тот день в авральном режиме.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/world/1981232-probki-po-puti-k-issyk-kulyu-snyali-na-video-s-vysoty-ptichego-poleta/