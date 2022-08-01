США раскритиковали Китай за падение мощнейшей ракеты на Землю

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Китайское космическое агентство сообщило в соцсетях, что мощнейшая из их ракет, габариты которой составляют 53 метра, упала на Землю после полета, передает The Washington Post.

Китайская ракета Long March 5B весит 816 тонн. Стартовала с космодрома Вэньчан 24 июля. Целью ракеты была доставка модуля на китайскую космическую станцию Тяньгун, которая на данный момент находится на стадии строительства.

Китайская сторона утверждает, что большинство обломков Long March 5B сгорело при вхождении в атмосферу Земли. А оставшаяся часть рухнула в море, предположительно, в водах у филиппинского острова Палаван, к юго-востоку от города Пуэрто-Принсеса, если опираться на данные, предоставленные Пекином.

Также в заявлении китайской стороны не сообщается, упали ли какие-либо обломки ракеты на сушу.

Глава NASA Билл Нельсон раскритиковал действия Китая в Twitter.

По его словам, каждая космическая держава обязана обмениваться информацией о полетах своих ракет, особенно если дело касается тяжелых грузовых кораблей.

"Китайская Народная Республика не поделилась информацией о траектории полета ракеты Long March 5B при падении на Землю. <...> Это очень важно для ответственного использования космоса и обеспечения безопасности людей на Земле", - написал Нельсон.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/world/1981113-ssha-raskritikovali-kitay-za-padenie-moschneyshey-rakety-na-zemlyu/