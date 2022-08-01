Германия перезапустит угольную электростанцию на фоне опасений по поставкам газа из России

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Германия планирует перезапустить первую угольную электростанцию Мерум, которая находилась в резерве. Решение было принято на фоне энергетического кризиса и сокращения поставок газа из России, передает DW.

Перезапуск состоится в ближайшее время.

Правительство Германии приняло решение о перезапуске угольных и мазутных станций с 14 июля, чтобы сэкономить природный газ для предстоящей зимы. Мера считается временной, поскольку подобного рода электростанции вредят окружающей среде.

Угольная электростанция Мерум (Kraftwerk Mehrum) находится в Хоэнхамельне, что расположен между Ганновером и Брауншвейгом в нижней Саксонии.

Ранее о планах возобновить работу угольных электростанций из-за энергетического кризиса сообщали в Австралии, Австрии.

Тем временем поставки природного газа в Германию по "Северному потоку-1" сократились до 20 процентов.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/world/1981101-germaniya-perezapustit-ugolnuyu-elektrostantsiyu-na-fone-opaseniy-po-postavkam-gaza-iz-rossii/