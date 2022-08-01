Чубайс находится в реанимации, сообщила Собчак

Анатолий Чубайс. Фото: Andrey Rudakov/Bloomberg/Getty Images

Бывший спецпредставитель российского президента Анатолий Чубайс оказался в реанимации с диагнозом "синдром Гийена-Барре", об этом сообщила телеведущая Ксения Собчак в своем Telegram-канале.

Как пишет Собчак со ссылкой на Авдотью Смирнову, супругу Чубайса, его состояние нестабильное.

"Стало плохо внезапно начали отниматься руки и ноги", – говорится в публикации.

Сообщается, что чиновник госпитализирован в одну из европейских клиник с диагнозом "синдром Гийена-Барре".

"Я госпитализирован в одну из европейских клиник с диагнозом "синдром Гийена-Барре". Состояние средней тяжести, стабильное", – сказал Чубайс Собчак.

Ранее СМИ писали, что Анатолий Чубайс ушел с поста спецпредставителя президента России по вопросам устойчивого развития и покинул территорию страны. Позднее пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков официально подтвердил, что Чубайс освобожден от должности.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/world/1981081-chubays-nahoditsya-v-reanimatsii-soobschila-sobchak/