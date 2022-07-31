Два случая смерти от оспы обезьян впервые зарегистрировали в Европе

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В течение двух дней в Европе были зафиксированы первые случаи смерти от оспы обезьян - обе трагедии произошли в Испании.

Ранее на уходящей неделе о пациенте, умершем от этой болезни, сообщили власти Бразилии. Еще как минимум пять случаев летального исхода были замечены в Африке: в Нигерии и Конго, пишет euronews.com.

Согласно статистике, подавляющее большинство зараженных — мужчины до 50 лет, вступавшие в сексуальные контакты с другими мужчинами. Именно этой категории людей власти советуют вакцинироваться.

"Сначала сыпь появилась только у меня на носу. И то только тогда, когда я попал в больницу и начал принимать антибиотики и парацетамол. Кажется, через пару дней после этого сыпь появилась также у меня на руках и ногах", - рассказал выздоровевший от оспы обезьян Харун Тулунай.

Напомним, 23 июля глава ВОЗ объявил вспышку оспы обезьян чрезвычайной ситуацией.

Также мы писали о том, что риски распространения оспы обезьян в Казахстане оценили в Минздраве.

Ранее стало известно, что Россия передала Казахстану тест-системы для выявления оспы обезьян.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/world/1981023-dva-sluchaya-smerti-ot-ospy-obezyan-vpervye-zaregistrirovali-v-evrope/