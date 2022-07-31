Байден снова получил положительный результат теста на коронавирус

Джо Байден. Фото: Anna Moneymaker/Getty Images

Спустя три дня после того, как президент США Джо Байден объявил о своем выздоровлении, его тест на COVID-19 показал положительный результат.

Информацию об этом распространили на официальном сайте Белого дома.

"После отрицательного теста вечером во вторник, утром в среду, четверг и пятницу президент снова получил положительные результаты теста поздним утром в субботу", - говорится в сообщении врача президента Кевина О'Коннора.

По его информации, болезнь у главы США проходит бессимптомно, он продолжает чувствовать себя хорошо.

Тем не менее, Байден вернется к режиму самоизоляции.

Напомним, что 21 июля президент США Джо Байден сдал положительный тест на коронавирусную инфекцию.

28 июля появилась информация о том, что американский президент получил отрицательный результат теста на коронавирус. В связи с этим он прекратил изоляцию и вернулся к работе в обычном режиме.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/world/1981021-bayden-snova-poluchil-polozhitelnyy-rezultat-testa-na-koronavirus/