Вертолет врезался в скалу и взорвался во время спасательной операции в Грузии (видео)

Момент взрыва. Кадр из видео: t.me/SputnikGeorgia

Сегодня, 29 июля, в Грузии произошла трагедия: вертолет, летевший на поиски упавших парапланеристов, врезался в скалу и взорвался. На борту находились пять человек.

Как пишет Sputnik Грузия со ссылкой на телеканал "Мтавари архи", вертолет вылетел в ущелье в Гудаури на востоке страны, куда ранее упали парапланеристы.

Указывается, что воздушное судно принадлежало пограничной полиции МВД Грузии. Во время спасательной операции пилот потерял управление вертолетом, из-за чего тот сначала врезался в скалу, а затем взорвался.

На борту находились: четыре члена экипажа вертолета, два спасателя Службы по управлению чрезвычайными ситуациями МВД Грузии и два медика центра координации чрезвычайных ситуаций и неотложной помощи.

Спасательная операция по поиску инструктора и пассажира параплана, а также находившихся на борту продолжается.

По факту происшествия было возбуждено уголовное дело. Следствие ведется по статье "нарушение правил эксплуатации воздушного транспорта".

Кроме того, 30 июля в Грузии было объявлено днем траура в связи с происшествием.

"Хочу выразить глубокое сожаление по поводу гибели членов экипажа, спасателей и врачей в результате крушения вертолета пограничной полиции МВД Грузии в Гудаури.

В эти тяжкие минуты выражаю глубокие соболезнования и поддержку членам семьи погибших, руководству МВД и всей стране", - сказано в заявлении премьер-министра Ираклия Гарибашвили.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/world/1980949-vertolet-vrezalsya-v-skalu-i-vzorvalsya-vo-vremya-spasatelnoy-operatsii-v-gruzii-video/