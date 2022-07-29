Вертолет врезался в скалу и взорвался во время спасательной операции в Грузии (видео)
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Сегодня, 29 июля, в Грузии произошла трагедия: вертолет, летевший на поиски упавших парапланеристов, врезался в скалу и взорвался. На борту находились пять человек.
Как пишет Sputnik Грузия со ссылкой на телеканал "Мтавари архи", вертолет вылетел в ущелье в Гудаури на востоке страны, куда ранее упали парапланеристы.
Указывается, что воздушное судно принадлежало пограничной полиции МВД Грузии. Во время спасательной операции пилот потерял управление вертолетом, из-за чего тот сначала врезался в скалу, а затем взорвался.
На борту находились: четыре члена экипажа вертолета, два спасателя Службы по управлению чрезвычайными ситуациями МВД Грузии и два медика центра координации чрезвычайных ситуаций и неотложной помощи.
Спасательная операция по поиску инструктора и пассажира параплана, а также находившихся на борту продолжается.
По факту происшествия было возбуждено уголовное дело. Следствие ведется по статье "нарушение правил эксплуатации воздушного транспорта".
Кроме того, 30 июля в Грузии было объявлено днем траура в связи с происшествием.
"Хочу выразить глубокое сожаление по поводу гибели членов экипажа, спасателей и врачей в результате крушения вертолета пограничной полиции МВД Грузии в Гудаури.
В эти тяжкие минуты выражаю глубокие соболезнования и поддержку членам семьи погибших, руководству МВД и всей стране", - сказано в заявлении премьер-министра Ираклия Гарибашвили.
Оригинал статьи: https://www.nur.kz/world/1980949-vertolet-vrezalsya-v-skalu-i-vzorvalsya-vo-vremya-spasatelnoy-operatsii-v-gruzii-video/