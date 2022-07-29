Кисида станет первым в истории премьером Японии, принявшим участие в конференции ДНЯО

Фумио Кисида. Фото: Nikkei / Uichiro Kasai

Фумио Кисида будет первым премьер-министром Японии, который примет участие в конференции по Договору о нераспространении ядерного оружия (ДНЯО), передает РИА Новости со ссылкой на заявление японского МИД.

Конференция будет проходить в Нью-Йорке. Действующий премьер Японии вылетит туда 31 июля.

"Премьер-министр Фумио Кисида с 31 июля по 1 августа будет находиться с визитом в Нью-Йорке, где примет участие в 10-й обзорной конференции Договора о нераспространении ядерного оружия и выступит с речью. Он станет первым премьер-министром Японии, принявшим участие в конференции", - говорится в сообщении японского внешнеполитического ведомства.

Договор о нераспространении ядерного оружия препятствует расширению списка стран, владеющих ядерным оружием. Договор вступил в силу в марте 1970 года и на момент своего подписания фиксировал, что ядерным оружием обладают лишь пять стран - СССР, США, Британия, Китай и Франция.

А остальные участники соглашения - почти все независимые государства, помимо КНДР, Израиля, Индии, Пакистана и Южного Судана - не должны принимать или создавать атомную бомбу.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/world/1980839-kisida-stanet-pervym-v-istorii-premerom-yaponii-prinyavshim-uchastie-v-konferentsii-dnyao/