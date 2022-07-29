100 богатейших американцев потеряли 622 млрд долларов с ноября 2021 года

Иллюстративное фото: NUR.KZ / Владимир Третьяков

С ноября прошлого года 100 самых богатых американцев потеряли в совокупности 622 миллиарда долларов, как подсчитали в Bloomberg. За всю историю индекса миллиардеров это самый продолжительный упадок.

Начало пандемии коронавируса 2020 года ознаменовалось упадком рынков, десятки миллионов американцев потеряли работу. Чтобы экономика страны полностью не обрушилась, американское правительство начало предпринимать кардинальные меры.

В частности, правительством США были выделены триллионы долларов, направленные в качестве помощи пострадавшим от пандемии, увеличился поток федеральных кредитов.

Известно также, что с начала пандемии акции и взаимные фонды составляли треть всего состояния богатейших американцев.

А во время пандемии инвесторов охватила "фондовая мания" и они старались вкладываться во все, что могло выиграть от перехода на удаленную работу и других изменений, которые повлекла за собой пандемия. Это поспособствовало тому, что капитал богатейших резко взлетел. Но при этом финансовая составляющая тех слоев населения, что были "беднее", не изменилась.

Кроме того, в пандемию повысилась стоимость частных компаний. Стимулировался рост продаж и слияния, и доходы от этого перетекали самым богатым. Соответственно, капитал 100 богатейших американцев во время пандемии значительно возрос.

Однако с ноября 2021 года наблюдается упадок акций крупнейших технологических компаний. Из-за этого состояние миллиардеров тоже взяло курс на снижение.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/world/1980791-100-bogateyshih-amerikantsev-poteryali-622-mlrd-dollarov-s-noyabrya-2021-goda/