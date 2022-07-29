Politico: Палата представителей США предложит признать Россию страной-спонсором терроризма

Вашинтон. Иллюстративное фото: Pixabay

Несколько членов Палаты представителей США в ближайшее время будут готовы представить законопроект об официальном признании России государством-спонсором терроризма, передает Politico.

Авторами законопроекта являются пять членов Палаты представителей США. Если он получит одобрение со стороны большинства, то это "окажет давление" на Байдена, который будет вынужден подписать законопроект.

На прошлой неделе спикер Палаты представителей Нэнси Пелоси в телефонном разговоре с госсекретарем Энтони Блинкеном предложила объявить Россию государством-спонсором терроризма, сообщили СМИ. И если он не решит этот вопрос в ближайшее время, за его решение возьмется Конгресс.

А в конце июня комитет Сената США одобрил резолюцию о признании России государством-спонсором терроризма.

К слову, Штаты уже признали таковыми Северную Корею, Сирию, Кубу и Иран.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/world/1980758-politico-palata-predstaviteley-ssha-predlozhit-priznat-rossiyu-stranoy-sponsorom-terrorizma/