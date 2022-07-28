Байден выздоровел от COVID-19 и вернулся к работе

Джо Байден. Фото: Bloomberg/Contributor/Getty Images

Американский президент Джо Байден получил отрицательный результат теста на коронавирус. Он прекратил изоляцию и вернулся к работе в обычном режиме, об этом говорится на сайте Белого дома.

Президент США во время выступления в Розовом саду Белого дома сообщил, что после пятидневной изоляции сдал отрицательный тест на COVID-19. По его словам, симптомы заболевания были легкими, выздоровление прошло быстро, он чувствует себя хорошо.

Байден призвал американцев делать повторные прививки, использовать наборы для тестирования на дому, носить маски и принимать противовирусные препараты для борьбы с COVID-19.

"Когда мой предшественник заболел COVID-19, его пришлось доставить на вертолете в медицинский центр Уолтера Рида. Он был тяжело болен. К счастью, он выздоровел. Когда я заболел COVID-19, я работал наверху Белого дома на время изоляции", – рассказал американский лидер.

Как отметил Байден, не нужно быть президентом, чтобы воспользоваться бесплатными и доступными инструментами для борьбы с коронавирусом – вакцинами, тестами и самим лечением.

Ранее президент США сдал положительный тест на коронавирус 21 июля. У него наблюдались легкие симптомы.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/world/1980545-bayden-vyzdorovel-ot-covid-19-i-vernulsya-k-rabote/