Экс-президент Раджапакса вернется в Шри-Ланку, сообщили в правительстве страны

Готабая Раджапакса. Фото: Andy Buchanan - Pool/Getty Images

Представитель кабинета министров Шри-Ланки сообщил местным журналистам, что экс-президент Готабая Раджапакса не скрывается и собирается вернуться обратно в страну, передает Би-би-си.

Пр этом точная дата возвращения не сообщается.

"Насколько мне известно, ожидается, что он вернется", - сказал представитель кабмина Банжула Гунавардена.

Напомним, Раджапакса покинул Шри-Ланку 13 июля после вспыхнувших в стране протестов. Вскоре он подал заявление об отставке, которое было официально принято кабинетом министров Шри-Ланки 15 июля.

20 июля состоялись президентские выборы. Путем парламентского голосования новым президентом страны избрали занимавшего пост премьер-министра Ранила Викремесингхе.

Жители Шри-Ланки обвиняют Раджапаксу в тяжелом экономическом кризисе в стране. Людям не хватает топлива, продуктов питания и лекарств.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/world/1980398-eks-prezident-radzhapaksa-vernetsya-v-shri-lanku-soobschili-v-pravitelstve-strany/