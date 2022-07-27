Экс-президент Раджапакса вернется в Шри-Ланку, сообщили в правительстве страны
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Представитель кабинета министров Шри-Ланки сообщил местным журналистам, что экс-президент Готабая Раджапакса не скрывается и собирается вернуться обратно в страну, передает Би-би-си.
Пр этом точная дата возвращения не сообщается.
"Насколько мне известно, ожидается, что он вернется", - сказал представитель кабмина Банжула Гунавардена.
Напомним, Раджапакса покинул Шри-Ланку 13 июля после вспыхнувших в стране протестов. Вскоре он подал заявление об отставке, которое было официально принято кабинетом министров Шри-Ланки 15 июля.
20 июля состоялись президентские выборы. Путем парламентского голосования новым президентом страны избрали занимавшего пост премьер-министра Ранила Викремесингхе.
Жители Шри-Ланки обвиняют Раджапаксу в тяжелом экономическом кризисе в стране. Людям не хватает топлива, продуктов питания и лекарств.
Оригинал статьи: https://www.nur.kz/world/1980398-eks-prezident-radzhapaksa-vernetsya-v-shri-lanku-soobschili-v-pravitelstve-strany/