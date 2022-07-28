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Япония и Южная Корея установили рекорды по уровню выработки солнечной энергии. Это особенно важно в условиях резкого роста цен на ископаемое топливо, спровоцированного войной в Украине, передает Bloomberg.

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По данным глобального энергетического аналитического центра Ember, выработка солнечной энергии в Японии и Южной Корее в мае достигла рекордного уровня. Возобновляемые источники дают странам больше возможностей использовать дешевую и экологичную электроэнергию, а также защититься от глобальной неопределенности. Масштабное использование солнечной энергии в Азиатском регионе набирает обороты на фоне кризиса и резкого роста цен на ископаемое топливо, спровоцированного российским вторжением в Украину.

Как сообщают специалисты центра Ember, в мае 2022 года на солнечную энергию пришлось 15% от общего производства электроэнергии в Японии. В Южной Корее возобновляемые источники произвели более 7% электроэнергии.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/world/1980397-yaponiya-i-yuzhnaya-koreya-ustanovili-rekordy-po-urovnyu-vyrabotki-solnechnoy-energii/