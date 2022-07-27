Илон Маск и Госдеп США отреагировали на выход России из МКС

Илон Маск. Фото: JIM WATSON/AFP via Getty Images

Американский предприниматель и основатель SpaceX и Tesla Илон Маск прокомментировал решение России выйти из проекта Международной космической станции (МКС) в 2024 году.

"Bon voyage (Счастливого пути)", – написал миллиардер в Twitter, прокомментировав публикацию издания Space.com.

В публикации говорится о том, что Россия объявила о решении покинуть проект МКС после 2024 года.

Официальный представитель Госдепа США Нед Прайс также прокомментировал решение России покинуть проект МКС в 2024 году.

"Мы видели заявление России о том, что она планирует покинуть Международную космическую станцию ​​после 2024 года. Это досадное событие, учитывая критически важную научную работу, выполненную на МКС, ценное, профессиональное сотрудничество наших космических агентств на протяжении многих лет, и особенно в свете нашего обновленного соглашения о сотрудничестве в области космических полетов", – говорится в заявлении на сайте Госдепа.

Напомним, новый глава "Роскосмоса" Юрий Борисов в докладе Владимиру Путину сообщил о том, что Россия выполнит обязательства перед партнерами и выйдет из проекта МКС после 2024 года.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/world/1980358-ilon-mask-i-gosdep-ssha-otreagirovali-na-vyhod-rossii-iz-mks/