Илон Маск и Госдеп США отреагировали на выход России из МКС
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Американский предприниматель и основатель SpaceX и Tesla Илон Маск прокомментировал решение России выйти из проекта Международной космической станции (МКС) в 2024 году.
"Bon voyage (Счастливого пути)", – написал миллиардер в Twitter, прокомментировав публикацию издания Space.com.
В публикации говорится о том, что Россия объявила о решении покинуть проект МКС после 2024 года.
Официальный представитель Госдепа США Нед Прайс также прокомментировал решение России покинуть проект МКС в 2024 году.
"Мы видели заявление России о том, что она планирует покинуть Международную космическую станцию после 2024 года. Это досадное событие, учитывая критически важную научную работу, выполненную на МКС, ценное, профессиональное сотрудничество наших космических агентств на протяжении многих лет, и особенно в свете нашего обновленного соглашения о сотрудничестве в области космических полетов", – говорится в заявлении на сайте Госдепа.
Напомним, новый глава "Роскосмоса" Юрий Борисов в докладе Владимиру Путину сообщил о том, что Россия выполнит обязательства перед партнерами и выйдет из проекта МКС после 2024 года.
Оригинал статьи: https://www.nur.kz/world/1980358-ilon-mask-i-gosdep-ssha-otreagirovali-na-vyhod-rossii-iz-mks/