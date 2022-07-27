Россия договорилась с Ираном о техобслуживании самолетов и поставках авиаоборудования

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Иран подписал соглашение о поставках в Россию деталей и оборудования для самолетов. Также иранскими ремонтными центрами будет осуществляться ремонт российских самолетов, передает Mehr.

Помимо поставок деталей для самолетов, Иран будет предоставлять России ремонтно-эксплуатационные услуги и техническую поддержку для российских самолетов.

Соглашение было подписано министром транспорта России Виталием Савельевым и главой Организации гражданской авиации Ирана Мохаммадом Мохаммади-Бахшем.

Кроме того, количество пассажирских полетов между двумя странами теперь увеличится до 35 в неделю.

Недавно президенты Ирана, Турции и России приняли совместное заявление по Сирии.

А в середине июля советник по национальной безопасности США Джейк Салливан заявил, что у них имеется информация о том, что Иран намерен передать России беспилотные летательные аппараты.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/world/1980334-rossiya-dogovorilas-s-iranom-o-tehobsluzhivanii-samoletov-i-postavkah-aviaoborudovaniya/