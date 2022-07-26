СМИ: Страны ЕС в целом пришли к единогласию в вопросе сокращения потребления газа

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Страны ЕС в целом пришли к единогласию в вопросе по сокращению потребления газа. Но для некоторых стран все же будет сделано исключение, передает "Европейская Правда" со ссылкой на Spiegel.

В ЕК считают, что поставки российского газа могут быть внезапно прекращены.

В связи с этим странам ЕС предложили план, согласно которому с 1 августа текущего года по 31 марта 2023 года необходимо будет добровольно сократить потребление газа на 15 процентов. И если поначалу цель может быть добровольной, то в случае объявления ЕС режима ЧС должна стать обязательной.

Против данной инициативы высказались Испания, Португалия, Греция, Италия, Франция и Польша.

Данная мера может быть официально подтверждена 26 июля на встрече министров энергетики стран-членов в Брюсселе.

Среди стран, для которых могут сделать исключения, - Кипр, Мальта, Ирландия и еще ряд других, пока они не будут подключены к газовой сети другой страны-члена ЕС.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/world/1980265-smi-strany-es-v-tselom-prishli-k-edinoglasiyu-v-voprose-sokrascheniya-potrebleniya-gaza/