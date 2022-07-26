Марк Цукерберг продал свой дом в Сан-Франциско за рекордные 31 млн долларов

Марк Цукерберг и Присцилла Чан. Фото: Taylor Hill/Getty Images

Соучредитель компании Meta Марк Цукерберг продал свой дом в Сан-Франциско за рекордные 31 миллион долларов. Миллиардер приобрел недвижимость в 2012 году, передает Bloomberg.

Дом площадью в 650 квадратных метров был построен в 1928 году. Расположен в уединенном районе Либерти Хилл в Сан-Франциско.

Цукерберг приобрел дом в 2012 году за 10 млн долларов. В 2013 году он и его супруга Присцилла Чан затеяли там многомиллионный ремонт, в ходе которого были достроены винный погреб, бар и теплица.

Соучредитель и исполнительный директор Meta Platforms Марк Цукерберг занимает 17 место в рейтинге миллиардеров по версии Bloomberg с состоянием в 61,9 млрд долларов.

По данным Insider, Цукерберг владеет еще несколькими объектами недвижимости в Силиконовой долине.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/world/1980249-mark-tsukerberg-prodal-svoy-dom-v-san-frantsisko-za-rekordnye-31-mln-dollarov/