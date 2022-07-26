СМИ: Европейский суд отказал Усманову в ускоренном рассмотрении его иска по санкциям

Алишер Усманов. Фото: Andrey Rudakov/Bloomberg via Getty Images

Российский миллиардер Алишер Усманов опротестовал решение ЕС внести его в санкционный список. Ходатайство о рассмотрении его иска в ускоренном порядке было отклонено Европейским судом, передает ТАСС cо ссылкой на Bild.

Также в рамках введенных санкций активы Усманова в странах ЕС были заморожены. Сам он покинул немецкий город Тагернзе и уехал в Узбекистан. Иск в Европейский суд был подан Усмановым еще 29 апреля.

Помимо отмены решения ЕС ввести против него санкции, предприниматель требует возместить судебные издержки в размере 20 тыс. евро.

Санкции против ряда российских олигархов, в том числе против Алишера Усманова, ЕС ввели после начала войны в Украине.

Недавно стало известно, что Роман Абрамович, который тоже попал под европейские санкции, также пытается оспорить введенные против него ограничения. И он даже потребовал от ЕС возместить ему ущерб в размере более одного миллиона долларов.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/world/1980242-smi-evropeyskiy-sud-otkazal-usmanovu-v-uskorennom-rassmotrenii-ego-iska-po-sanktsiyam/