Умер лауреат Нобелевской премии мира Дэвид Тримбл

Дэвид Тримбл. Кадр из видео: YouTube/RTE News

В возрасте 77 лет после непродолжительной болезни скончался бывший первый министр Северной Ирландии Дэвид Тримбл, ставший в 1998 году лауреатом Нобелевской премии мира, передает CNN.

Тримбл на протяжении 10 лет (с 1995 по 2005 год) был лидером Ольстерской юнионистской партии Северной Ирландии.

На своей родине известен тем, что был ключевым участником мирного соглашения Страстной пятницы 1998 года наряду с бывшим лидером Социал-демократической и лейбористской партии Джоном Хьюмом. За это оба были удостоены Нобелевской премии мира в этом же году.

Тримбл дважды становился первым министром Северной Ирландии.

Белфастское соглашение или соглашение Страстной пятницы - соглашение о политическом урегулировании конфликта в Северной Ирландии.

Североирландский конфликт, в свою очередь, был вызван спором между местными национальными организациями и центральными властями Великобритании касательно статуса региона.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/world/1980184-umer-laureat-nobelevskoy-premii-mira-devid-trimbl/