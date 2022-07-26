Трасс заявила, что Британия не будет вовлечена в конфликт в Украине
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В ходе предвыборных теледебатов с главным оппонентом Риши Сунаком претендующая на пост британского премьер-министра глава МИД Лиз Трасс заявила, что она не станет вовлекать Британию в войну в Украине, передает РБК со ссылкой на трансляцию теледебатов.
Действующая глава МИД Британии сказала, что не направит Королевский флот в Черное море для защиты поставок украинского зерна, так как Украина не является членом НАТО.
Но при этом Трасс отметила, что Великобритания сделала все возможное, чтобы помочь Украине. К примеру, страна направляла военную или гуманитарную помощь, а также продвигала жесткие санкции в отношении России.
Кроме того, Трасс пообещала, что в случае победы предпримет меры против ряда китайских компаний, включая платформу TikTok, передает Bloomberg.
"Мы абсолютно точно должны пресекать деятельность таких компаний, и мы должны ограничить объем экспорта технологий авторитарным режимам", - сказала Трасс.
Напомним, 20 июля стало известно, что за пост премьер-министра Великобритании поборются экс-министр финансов Риши Сунак и глава МИД Лиз Трасс. Имя победителя объявят 5 сентября.
Оригинал статьи: https://www.nur.kz/world/1980155-trass-zayavila-chto-britaniya-ne-budet-vovlechena-v-konflikt-v-ukraine/