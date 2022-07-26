Блогер управлял автомобилем ногой на скорости 240 км/ч в Кыргызстане (видео)

Мужчина "держит" руль ногой. Кадр из видео: t.me/bishnews

В столице Кыргызстана был оштрафован блогер, который управлял транспортом ногой на высокой скорости. Он должен выплатить 8500 сомов (50 тыс. тенге), передает Sputnik Кыргызстан.

Как заявил пресс-секретарь Управления патрульной службы милиции, автомобиль блогера был выдворен на штрафстоянку, а самому водителю выписали штраф на 8 500 сомов (50 тыс. тенге) за автохулиганство и непристегнутый ремень безопасности.

На кадрах видеоролика, который появился в Сети, мужчина едет по трассе на скорости 240 км/ч, управляя транспортом ногой.

Сам блогер заявил, что больше не будет совершать подобных поступков, и призвал других людей не повторять его действий, запечатленных на видео, так как это может быть опасно.

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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/world/1980143-bloger-upravlyal-avtomobilem-nogoy-na-skorosti-240-kmch-v-kyrgyzstane-video/