"Евровидение-2023" пройдет в Великобритании вместо Украины

Участники "Евровидения-2019". Фото: Jack Guez/AFP/Getty Images

Музыкальный конкурс "Евровидение" в грядущем 2023 году пройдет не в Украине, а в Великобритании. Отметим, что это идет вразрез с традицией передачи права проведения конкурса в стране-победительнице. Об этом сообщается на официальном сайте конкурса.

О решении перенести место проведения конкурса именно в Соединенное Королевство сообщили в Европейском вещательном союзе.

Указывается, что Великобритания проведет конкурс несмотря на то, что победителем в этом году стала Украина, которую представляла группа Kalush Orchestra. Напомним, что именно украинцы в этом году одержали победу на конкурсе.

В июне стало известно, что несмотря на традицию передавать право проведения стране-победительнице, Украина не сможет принять конкурс из-за того, что не имеет возможности обеспечить безопасность участников.

Тем не менее Украина получит право автоматически пройти в финальный этап "Евровидения" в следующем году, наряду с Францией, Италией, Германией, Испанией и Великобританией.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/world/1980119-evrovidenie-2023-proydet-v-velikobritanii-vmesto-ukrainy/