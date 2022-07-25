Извержение вулкана Сакурадзима произошло в Японии (видео)

Извержение вулкана Сакурадзима. Фото: Kyodo News via Getty Images

На юге Японии в префектуре Кагосима на острове Кюсю проснулся вулкан Сакурадзима. В результате извержения уровень опасности в регионе повышен до максимального, передает Kyodo News.

Вулкан выбросил пепел на высоту 2,5 км.

Японское метеорологическое агентство повысило уровень опасности вулкана с трех до пяти, предупредив население о необходимости эвакуации. Данных о пострадавших пока не поступало.

Премьер-министр Японии Фумио Кисида поручил правительству оперативно собрать информацию о любом причиненном ущербе и оказать помощь местным жителям и туристам в эвакуации.

Метеорологи предупреждают жителей о риске падения крупных вулканических камней в радиусе трех километров от кратера. Кроме того, не исключается образование пирокластического потока.

Напомним, в феврале на Сицилии вновь активизировался вулкан Этна.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/world/1979980-izverzhenie-vulkana-sakuradzima-proizoshlo-v-yaponii-video/