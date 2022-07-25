В Сочи объявлен режим ЧС из-за наводнения

Сочи после наводнения. Фото: t.me/AlekseiKopaigorodskii

Мощные ливни обрушились в прошедшие выходные на российский город Сочи – улицы были затоплены, пострадали люди. Из-за сложившейся ситуации в Сочи объявили режим ЧС. Об этом сообщается в Telegram-канале мэра города Алексея Копайгородского.

"По всему городу объявили режим ЧС. Это дает нам еще один инструмент для задействования сил, механизм оперативного формирования выплат пострадавшим. Стихия за прошедшие три дня оставила разрушения во всех районах города. Ситуация очень серьезная.

Больше всего пострадал Центральный район. В современной истории Сочи подобного по масштабам происшествия именно в этой части курорта не происходило", – написал глава Сочи.

Он отметил, что во время наводнения погибла женщина. Тем не менее, несколько десятков человек были спасены из потоков воды, в том числе десять детей.

"Сейчас продолжаются мощные аварийно-восстановительные работы. Это задача номер один", – подчеркнул Копайгородский.

По словам мэра города, проводится работа с людьми – оказывается адресная помощь, проводятся консультации по оформлению документов. Также ведется работа по восстановлению пляжей.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/world/1979968-v-sochi-obyavlen-rezhim-chs-iz-za-navodneniya/