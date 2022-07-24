Глава ВОЗ объявил вспышку оспы обезьян чрезвычайной ситуацией

Тедрос Адханом Гебрейесус. Фото: Fabrice Coffrini/Pool/AFP/Getty Images

Глава Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) Тедрос Гебрейесус в субботу, 23 июля, объявил вспышку оспы обезьян чрезвычайной ситуацией международного масштаба.

Слова главы ВОЗ приводятся в Twitter организации.

"По всем этим причинам я принял решение, что глобальная вспышка оспы обезьян представляет собой чрезвычайную ситуацию в области общественного здравоохранения, имеющую международное значение", - заявил Тедрос Гебрейесус накануне в ходе пресс-конференции по итогам второго заседания чрезвычайного комитета ВОЗ.

Он отметил, что риск заболевания оспой обезьян остается умеренным во всем мире, кроме Европы, где его оценивают как высокий.

По словам главы ВОЗ, что у организации есть все необходимые инструменты, чтобы остановить распространение болезни и удержать ее под контролем. При этом, подчеркнул он, что крайне важно, чтобы все страны тесно сотрудничали с соответствующими организациями.

Он отметил, что по последним данным ВОЗ, с мая по сегодняшний день оспа обезьян зарегистрирована в примерно 75 странах. Всего насчитывается порядка 16 тысяч заболевших, есть случаи заражения среди детей, пять человек скончались.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/world/1979918-glava-voz-obyavil-vspyshku-ospy-obezyan-chrezvychaynoy-situatsiey/